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Сотни фламинго погибли в Турции на пересохшем озере

CentralAsia (CA) - За последнюю неделю сотни фламинго были найдены мертвыми на пересохшей части озера Туз (соленое озеро) в центральной турецкой провинции Конья, что побудило властей вновь обратить внимание на влияние засухи на экосистему.


Озеро Туз второе по величине в Турции и одно из крупнейших соленых озер в мире — является одним из излюбленных мест обитания мигрирующих животных и долгое время было местом обитания фламинго. Хотя озеро неглубокое и в течение года выпадает мало осадков, то, что оно соленое способствует гнездованию перелетных птиц. Однако засуха, пишет Centralasia.media,вызванная изменением климата, привела к спаду уровня воды в озере, что затрудняет поиск пищи для фламинго.

Сейчас в частях озера в районе Джиханбейли в Конье усеивают трупы птиц. Птицы прилетели к озеру в марте. Мехмет Эмин Озтюрк, фотограф-натуралист, который часто бывает в этом районе летом, говорит, что озеро Туз было «раем для фламинго, но теперь оно превратилось в кошмар».

По словам орнитологов, ежегодно в период размножения на озере Туз рождается от 5 000 до 10 000 фламинго. Пока вылупилось только 5 000 особей.
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