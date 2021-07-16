Сотни фламинго погибли в Турции на пересохшем озере
CentralAsia (CA) - За последнюю неделю сотни фламинго были найдены мертвыми на пересохшей части озера Туз (соленое озеро) в центральной турецкой провинции Конья, что побудило властей вновь обратить внимание на влияние засухи на экосистему.
Озеро Туз второе по величине в Турции и одно из крупнейших соленых озер в мире — является одним из излюбленных мест обитания мигрирующих животных и долгое время было местом обитания фламинго. Хотя озеро неглубокое и в течение года выпадает мало осадков, то, что оно соленое способствует гнездованию перелетных птиц. Однако засуха, пишет Centralasia.media,вызванная изменением климата, привела к спаду уровня воды в озере, что затрудняет поиск пищи для фламинго.
Сейчас в частях озера в районе Джиханбейли в Конье усеивают трупы птиц. Птицы прилетели к озеру в марте. Мехмет Эмин Озтюрк, фотограф-натуралист, который часто бывает в этом районе летом, говорит, что озеро Туз было «раем для фламинго, но теперь оно превратилось в кошмар».
По словам орнитологов, ежегодно в период размножения на озере Туз рождается от 5 000 до 10 000 фламинго. Пока вылупилось только 5 000 особей.
21:06 16/07/2021
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