В Мядельском районе нашли тело бывшего милиционера

Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни ключей, ни мобильного телефона.