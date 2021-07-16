В Мядельском районе нашли тело бывшего милиционера
Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни ключей, ни мобильного телефона.
Евгений Ермакович / mlyn.by
Его искали несколько дней, подключились волонтёры, сообщает mlyn.by 15 июля около 17:30 тело Ермаковича нашли в лесу в 1,5 км от его дома.
По факту гибели мужчины Следственный комитет проводит проверку. Точную причину смерти установит экспертиза, передает Еврорадио.
Евгений Ермакович — бывший участковый сотрудник милиции Мядельского РОВД. В последнее время работал на станции техобслуживания автомобилей.
20:46 16/07/2021
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