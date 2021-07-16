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В Мядельском районе нашли тело бывшего милиционера

Тело бывшего милиционера нашли в Мядельском районе. Житель городского поселка Свирь 37-летний Евгений Ермакович ушёл из дома вечером 10 июля, не взял с собой ни ключей, ни мобильного телефона.

Евгений Ермакович / mlyn.by​

Его искали несколько дней, подключились волонтёры, сообщает mlyn.by 15 июля около 17:30 тело Ермаковича нашли в лесу в 1,5 км от его дома.

По факту гибели мужчины Следственный комитет проводит проверку. Точную причину смерти установит экспертиза, передает Еврорадио.

Евгений Ермакович — бывший участковый сотрудник милиции Мядельского РОВД. В последнее время работал на станции техобслуживания автомобилей.
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