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Дворец в Снове продан более чем за 750 тыс. рублей

Дворец-усадьба Рдултовских в Снове (Несвижский район) продан через аукцион более чем за 751,4 тыс. рублей.

Фото: Планета Беларусь

Новый собственник планирует использовать объект для туристическо-развлекательных целей», — сообщают власти Минской област, пишет Office Life.

Ранее дворец выставляли по цене примерно вдвое больше той, за которую он продан сейчас.

Дворец был построен в XIX веке. Внутри дворцового комплекса неоднократно делали перепланировку. Но считается, что фасад сохранился в первоначальном виде. В межвоенное время, когда Снов был территорией Польши, дворцом владели польские пограничные органы, используя его под контору и офицерское жилье. Затем он перешел к советским силовым структурам, а позже — к белорусским.
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