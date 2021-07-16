Дворец в Снове продан более чем за 750 тыс. рублей

Фото: Планета Беларусь





Новый собственник планирует использовать объект для туристическо-развлекательных целей», — сообщают власти Минской област, пишет Office Life.





Ранее дворец выставляли по цене примерно вдвое больше той, за которую он продан сейчас.





Дворец был построен в XIX веке. Внутри дворцового комплекса неоднократно делали перепланировку. Но считается, что фасад сохранился в первоначальном виде. В межвоенное время, когда Снов был территорией Польши, дворцом владели польские пограничные органы, используя его под контору и офицерское жилье. Затем он перешел к советским силовым структурам, а позже — к белорусским.







