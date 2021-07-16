Дворец в Снове продан более чем за 750 тыс. рублей
Дворец-усадьба Рдултовских в Снове (Несвижский район) продан через аукцион более чем за 751,4 тыс. рублей.
Фото: Планета Беларусь
Новый собственник планирует использовать объект для туристическо-развлекательных целей», — сообщают власти Минской област, пишет Office Life.
Ранее дворец выставляли по цене примерно вдвое больше той, за которую он продан сейчас.
Дворец был построен в XIX веке. Внутри дворцового комплекса неоднократно делали перепланировку. Но считается, что фасад сохранился в первоначальном виде. В межвоенное время, когда Снов был территорией Польши, дворцом владели польские пограничные органы, используя его под контору и офицерское жилье. Затем он перешел к советским силовым структурам, а позже — к белорусским.
20:31 16/07/2021
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