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По словам Сэнгера, пишет dev.by, энциклопедия отказалась от принципа нейтральности в подаче материалов в 2009 году и с того времени становится всё более однобокой, всё больше выражая мнение «пропаганды». «Нельзя ссылаться на Daily Mail. Нельзя ссылаться на Fox News по социально-политическим проблемам. Это табу. Это значит, что если альтернативная точка зрения не появится в мейнстримовых левоцентристских СМИ, то она не появится на „Википедии“», — отмечает он.













То же самое происходит с темой коронавируса: Сэнгер считает, что энциклопедия транслирует и навязывает людям линию Всемирного экономического форума, ВОЗ или отдельных влиятельных личностей вроде американского инфекциониста Энтони Фаучи. Некоторые вещи (например восточные медицинские практики) дискредитируются с помощью пренебрежительной оценочной лексики, другие (например либеральные взгляды на христианство в противовес фундаменталистским) подаются в нужном свете.





«Вам нужны инструменты, чтобы обдумать какой-то вопрос… Мы ведь не хотим, чтобы нами манипулировали, когда пытаемся получить базовые сведения, чтобы разобраться в теме? Мы свободные личности, которые хотят сами делать выводы», — говорит Сэнглер о важности непредвзятой подачи информации.





Кроме того, есть компании вроде Wiki PR, которые платят редакторам за внесение правок в статьи в интересах своих клиентов. Имена этих заинтересованных и проплаченных писателей, представляющих такие компании, не указываются. Хотя, по мнению философа, они должны идентифицироваться и заявлять, что действуют от лица подобных компаний.





Всё это происходит потому, что энциклопедия стала очень авторитетным ресурсом: «Сегодня все знают, что „Википедия“ имеет очень большое влияние в мире. Поэтому за кулисами ведётся очень крупная, грязная, сложная игра с целью прописать в статье то, что кому-то нужно», — продолжает Сэнгер.





Сэнгер также высказался о бигтех-компаниях и проблеме защиты пользовательских данных:





«Мы доверили площадкам вроде Facebook, Twitter и YouTube свои данные и позволили им захватить медиасферу. На самом деле мы доверили им свою свободу и приватность … Но они ударили нас ножом в спину».















