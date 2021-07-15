Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)













Группа экспертов ВОЗ провела четыре недели в городе Ухань и его окрестностях с китайскими исследователями и заявила в совместном мартовском отчете, что вирус, вероятно, передался от летучих мышей человеку через другое животное.





В нем говорилось, что "утечка из лаборатории считается крайне маловероятным путем", но страны, включая США, и некоторые ученые остались недовольны документом.





"Мы просим Китай быть прозрачным и открытым для сотрудничества", – заявил Гебреисус на пресс-конференции.





"Мы обязаны миллионам пострадавших и миллионам умерших узнать, что произошло", – добавил он.





Согласно сообщению AP, глава ВОЗ сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и лабораторной утечкой.





"Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории случаются несчастные случаи. Это обычное дело", – сказал Гебреисус.





Китай назвал теорию о том, что вирус, возможно, был произведен в лаборатории в Ухане, "абсурдной". КНР неоднократно заявляла, что "политизация" вопроса затруднит расследование.





В пятницу глава ВОЗ проинформирует 194 государства-члена ВОЗ о предлагаемом втором этапе исследования, сказал главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.





Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который провел переговоры с Гебреисусом в четверг, призвал Китай продолжить расследование причин пандемии COVID-19, заявив, что необходима дополнительная информация.





- Первая вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 – начале 2020 годов.





- 14 января 2021 года международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань для расследования причин и происхождения вируса. В феврале миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.





- 14 мая в журнале Science было опубликовано письмо влиятельных ученых, которые призвали не отбрасывать версию с утечкой коронавируса из лаборатории.

27 мая сообщалось, что президент США Джо Байден дал поручение разведке: в течение 90 дней сделать доклад о происхождении коронавируса.















