



Когда мы прибыли на кладбище в куче песка действительно лежали две большие кости и другие фрагменты. Вот они на фотографии.





Дрогичинцы, которые в это время находились на кладбище, рассказали, пишет 1reg.by, что сюда приезжали сотрудники РОВД, тоже отсняли все на фото. Уточнить в правоохранительных органах какие-то подробности по находке нам не удалось.













Врач-рентгенолог Дрогичнскиой ЦРБ Андрей Николаевич Нефедченко по фотографиям смог сообщить нам следующее:





“С вероятностью 80-90 процентов по фотографиям можно сказать, что это бедренная кость человека”.





Специалист отметил при этом, что осмотр по фотографии не дает полной уверенности в сделанных выводах.







