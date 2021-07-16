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В 3,5 раза выросло число утонувших детей в 2021 году

Больше всего несовершеннолетних утонуло в Могилевской, Гомельской и Витебской областях — по пять человек.

Фото носит иллюстративный характер.

Число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза, пишет kp.by. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры со ссылкой на оперативные данные ОСВОД.

Больше всего несовершеннолетних утонуло в Могилевской, Гомельской и Витебской областях — по пять человек. Всего же в январе-июне на водоемах республики утонул 201 гражданин (за аналогичный период 2020 года — 187), из них 25 несовершеннолетних (в 2020 году — 7).

В Генпрокуратуре назвали основные причины, которые привели к трагическим случаям. Это отсутствие необходимого количества надлежаще благоустроенных мест массового отдыха людей у водоемов, оснащенных спасательными станциями и постами, а также использование запрещенных для купания и отдыха мест, где в большинстве случаев и фиксируются факты гибели.
Источник: Григорий Грибов
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