



"Самолеты для засева облаков Национального центра метеорологии также работают круглый год, и лето может быть напряженным, несмотря на распространенное мнение, что в этот период дождей никогда не бывает", – пишет издание.





Сообщается, что способствует обильному выпадению осадков явление, известное как Хариф. Это летний юго-западный муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая.



