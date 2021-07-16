В центре Слуцка обнаружили окровавленное тело

В области головы и на правом плече у него была видна кровь, прибывшие медики констатировали смерть.









Александр Семенович, личность мужчины установлена. По предварительной информации, его смерть не связана с причинами криминального характера. Как рассказал SlutskGorod заместитель начальника Слуцкого РОВДличность мужчины установлена. По предварительной информации, его смерть не связана с причинами криминального характера.





В данный момент рассматриваются варианты травмирования при падении или заболевания, которое могло привести к потере ориентации. Точно говорить о чём-то можно будет только после проведения проверки и соответствующих экспертиз.







