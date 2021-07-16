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«Позволит избежать неверной подачи информации о нашей стране». Гидов обяжут сдавать историю?

Новшества, корректирующие деятельность турсервиса, предусматривает законопроект «О туризме», который белорусские депутаты готовят ко второму чтению.

Архивное фото


Согласно документу, турагента, который работает с зарубежными туристическими группами, обяжут предоставлять своего аттестованного гида. 
 
«Я сам с Гродненщины. У нас с учетом безвиза еще до начала пандемии было очень много иностранных туристов. Приезжали, например, поляки и привозили своего гида. И он излагал исторические события в своей интерпретации», - рассказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Павел Михалюк.
 
По его словам, «закон пресечет такие действия». Человек посторонний не сможет проводить экскурсии, пояснил парламентарий. 
 
Во время аттестации гидов проверят на знание истории Беларуси в целом и тех мест, где каждый конкретный экскурсовод планирует проводить экскурсии. 
 
«Это позволит избежать неверной подачи информации о нашей стране», - утверждает Михалюк.
 
По его словам, аттестация будет периодической. 
Blizko.by
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