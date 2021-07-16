



В документе отмечено, что решение было принято судом Центрального района Минска 12 июля. Оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь".





Также экстремистскими признаны телеграм-чат и чат-бот "Страны для жизни", а также телеграм-канал фонда "Страна для жизни".





Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.





Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.





Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы. Также были задержаны несколько его соратников.





По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".





СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Суд над белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами дела о массовых беспорядках начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходит в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3.





Правозащитники признали Тихановского политзаключенным.