Теплее, чем в Египте: жара сохранится в Беларуси в выходные













Лето продолжает удивлять белорусов нетипичными для наших широт температурами. Июнь побил множество рекордов, одним из самых значимых был зафиксирован на метеостанции "Октябрь" в Гомельской области - он составил +37,1˚C, что стало самым большим значением июня за всю историю наблюдений в Беларуси.





Синоптики объявили, что в ближайшие дни не стоит надеяться на похолодание. Так, в пятницу и субботу максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30..+34˚C, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +35.. +36˚C. Это выше, чем во многих регионах Египта в настоящее время. Так в Александрии сегодня +30˚C, в Хургаде – 34˚C выше нуля, в Шарм-Эль-Шейхе и Сафаге - до 33°C.





В Белгидромете отметили, что в воскресенье по юго-востоку страны жаркая погода сохранится.





Ранее начальник службы метеорологических прогнозов Александр Беганский отмечал, что не исключена температура выше +30°С и в августе.