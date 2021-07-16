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Теплее, чем в Египте: жара сохранится в Беларуси в выходные

Оранжевый уровень опасности объявлен по Беларуси на пятницу, субботу и воскресенье, сообщил Белгидромет.




Лето продолжает удивлять белорусов нетипичными для наших широт температурами. Июнь побил множество рекордов, одним из самых значимых был зафиксирован на метеостанции "Октябрь" в Гомельской области - он составил +37,1˚C, что стало самым большим значением июня за всю историю наблюдений в Беларуси.

Синоптики объявили, что в ближайшие дни не стоит надеяться на похолодание. Так, в пятницу и субботу максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30..+34˚C, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +35.. +36˚C. Это выше, чем во многих регионах Египта в настоящее время. Так в Александрии сегодня +30˚C, в Хургаде – 34˚C выше нуля, в Шарм-Эль-Шейхе и Сафаге - до 33°C.

В Белгидромете отметили, что в воскресенье по юго-востоку страны жаркая погода сохранится.

Ранее начальник службы метеорологических прогнозов Александр Беганский отмечал, что не исключена температура выше +30°С и в августе.
Sputnik.by
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