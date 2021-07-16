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Прокуратура посчитала фейком видео о проблемах содержания коров в Толочинском районе, снявшего его работника колхоза предупредили

Прокуратура Витебской области провела проверку после появления видеоролика о проблемах содержания животных в ОАО «Звездный-АГРО» Толочинского района.




Этот ролик, по информации прокуратуры, снял и разместил в социальной сети «ВКонтакте» работник хозяйства открытого акционерного общества. В нем содержалась информация о несоблюдении правил и условий содержания крупного рогатого скота на одной из молочно-товарных ферм предприятия.

На видео показана лежащая на грязной подстилке худая корова, которая перебирает ногами в воздухе, вытягивает шею и не может подняться.

Кадр из видео, которое по заключению прокуратуры является фейком

В комментарии к видео также сообщалось, что животные не получали должного лечения, за новорожденными телятами не был налажен уход, а павшие из них своевременно не утилизировались.

По заключению прокуратуры работник хозяйства, снявший видео, дал недостоверную оценку выполнению технологических и ветеринарно-санитарных требований на молочно-товарной ферме.

Снятая корова находилась в состоянии после отела и оказания ветеринарной помощи, а родившийся мертвым теленок был, как раз, своевременно утилизирован, заверяет прокуратура.

В период массовых отелов в производственном помещении МТФ в выделенной для этого зоне находились и другие телята, что не противоречило ветеринарным и технологическим нормам.

Причиной размещения такой информации послужил возникший с руководством хозяйства конфликт из-за начисления заработной платы и условий труда, говорится в сообщении ведомства.

В результате за размещение недостоверной информации прокуратура Витебской области объявила работнику ОАО официальное предупреждение о недопустимости противоправных действий и уведомила администрацию социальной сети «ВКонтакте» о необходимости удаления видеосюжета.
Vitebsk.cc
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