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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержан журналист Игорь Ильяш

Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами, но его статус (свидетель или обвиняемый) неизвестен


О задержании сообщает @belsat

Дела по статьям за "массовые беспорядки" (293 УК РБ) и "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" (342 УК РБ).

Игоря возили в Следственный комитет. Силовики грубо обращаются с журналистом, пытались унизить, матерятся.

Игорь - муж политзаключенной журналистки Екатерины Андреевой. 
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