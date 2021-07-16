Задержан журналист Игорь Ильяш
Игоря Ильяша задержали в связи с уголовными делами, но его статус (свидетель или обвиняемый) неизвестен
О задержании сообщает @belsat
Дела по статьям за "массовые беспорядки" (293 УК РБ) и "организация действий, грубо нарушающих общественный порядок" (342 УК РБ).
Игоря возили в Следственный комитет. Силовики грубо обращаются с журналистом, пытались унизить, матерятся.
Игорь - муж политзаключенной журналистки Екатерины Андреевой.
14:27 16/07/2021
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