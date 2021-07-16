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Фотофакт. Нина Багинская в знак солидарности с арестованными постриглась «под ноль»

Легенда белорусского демократического движения изменила образ, пишет «Наша Нива».

Новый образ Нины Багинской. Фото: nn.by

Активистка Нина Багинская поправляет прическу раз в год – обычно ее стрижет внук. Но в этом году она решила изменить традицию и пожаловала в один из минских салонов.

«Мы честно отговаривали ее всем салоном. Парикмахерша Дарья сначала постригла госпожу Нину ножницами и услышала от клиента: «Нет, короче, под насадку №2. Желание клиента для нас закон!»- цитирует «Наша Нива» слова сотрудников салона.
Несокрушимая Нина Богинская уже на протяжении более 20 лет ходит на акции протеста. В прошлом году она стала символом августовских протестов.
Ее начали узнавать на улицах, и даже делали фотосессии для Vogue Italia.

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