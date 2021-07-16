Сообщение о минировании 4 административных зданий Жодино поступило на электронную почту Жодинского исполкома с адреса protonmail.com с указанием точного времени взрывов. Об этом сообщили в городской администрации.





Анонимы заявили, что один из четырех объектов, расположенных по указанным адресам, будет взорван. Это здания гориполкома, налоговой, суда и прокуратуры.





«Это вам месть за братьев и сестер, которым обещали возможность попасть в Европу, тем временем они находятся в лагерях», — говорится в сообщении.





Михаил Мурашкин. — Территория ограждена. На объекты вызвали саперно-пиротехническую группу. Проводится разбирательство, — рассказал МЛЫН.BY заместитель начальника отдела внутренних дел Жодинского горисполкома — начальник милиции общественной безопасности





Все объекты сейчас оцеплены. Люди эвакуированы. Возбуждено уголовное дело.





В МВД Беларуси говорят, что "десятки писем о минировании пришли сегодня на электронные адреса различных организаций и учреждений". Информация о заложенных взрывных устройствах не подтверждается.