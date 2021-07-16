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Литовские таможенники нашли в фуре с пиломатериалами беларуские сигареты на 2 млн евро

Литовские таможенники нашли 560 000 пачек беларуских контрабандных сигарет в фуре с пиломатериалами.

В понедельник литовские таможенники и пограничники задержали на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет почти на 2 млн евро.


Как сообщила Криминальная служба таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике Scania, за рулем которого находился гражданин Беларуси. Водитель декларировал, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонн древесины. 

При простукивании груза у должностных лиц вызвал подозрение глухой звук, характерный для заполненных полостей. При детальной проверке обнаружились тайники, полные сигарет Minsk Capital MS. 

По предварительным данным (проверка тайников и подсчет сигарет еще не закончены), в целом в грузовике могли провозить около 560 тыс. пачек сигарет, стоимость которых с обязательными к уплате налогами составляла бы 1,94 млн евро. 

Водителя грузовика задержали на двое суток, позднее его отпустили, были назначены меры пресечения – изъятие документов, подписка о невыезде и денежный залог.
Источник: delfi.lt
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