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Сводка за сутки: в Литве задержали более 100 нелегалов

В Литве вновь существенно увеличилось количество задержанных нелегалов, пришедших из Беларуси.

Задержанные в Литве нелегалы / pasienis.lt

В Литве вновь существенно увеличилось количество задержанных нелегалов, пришедших из Беларуси. За последние сутки их было 107 человек. В одной из групп насчитывалось 43 нелегала — все представились гражданами Ирака, только одна женщина заявила, что она из Сирии.

Десять дней литовцы задерживали менее 100 человек в сутки. Накануне их было 57.

С начала года литовские пограничники задержали уже 1902 мигрантов, пришедших из Беларуси. Это в десятки раз больше, чем было в прошлом году.

В Литве открыто обвиняют власти Беларуси в организации переправки мигрантов в ответ на санкции.
euroradio.fm
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