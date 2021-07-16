Сводка за сутки: в Литве задержали более 100 нелегалов

Задержанные в Литве нелегалы / pasienis.lt





В Литве вновь существенно увеличилось количество задержанных нелегалов, пришедших из Беларуси. За последние сутки их было 107 человек. В одной из групп насчитывалось 43 нелегала — все представились гражданами Ирака, только одна женщина заявила, что она из Сирии.





Десять дней литовцы задерживали менее 100 человек в сутки. Накануне их было 57.





С начала года литовские пограничники задержали уже 1902 мигрантов, пришедших из Беларуси. Это в десятки раз больше, чем было в прошлом году.





В Литве открыто обвиняют власти Беларуси в организации переправки мигрантов в ответ на санкции.



