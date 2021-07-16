Сводка за сутки: в Литве задержали более 100 нелегалов
В Литве вновь существенно увеличилось количество задержанных нелегалов, пришедших из Беларуси.
Задержанные в Литве нелегалы / pasienis.lt
В Литве вновь существенно увеличилось количество задержанных нелегалов, пришедших из Беларуси. За последние сутки их было 107 человек. В одной из групп насчитывалось 43 нелегала — все представились гражданами Ирака, только одна женщина заявила, что она из Сирии.
Десять дней литовцы задерживали менее 100 человек в сутки. Накануне их было 57.
С начала года литовские пограничники задержали уже 1902 мигрантов, пришедших из Беларуси. Это в десятки раз больше, чем было в прошлом году.
В Литве открыто обвиняют власти Беларуси в организации переправки мигрантов в ответ на санкции.
09:58 16/07/2021
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