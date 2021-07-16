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Почему минчанин пожаловался на вид памятника летчику и что ему ответила Администрация района

Минчанин обратил внимание на странный памятник, который появился на улице Нестерова напротив дома № 51.

Почему минчанин пожаловался на вид памятника летчику и что ему ответила Администрация района
Фото с сайта minsknews.by.
 Если бы не табличка, размещенная на памятнике, никто бы и не догадался, что он посвящен русскому военному летчику, основоположнику высшего пилотажа Петру Нестерову. Мужчина сообщил это агентству «Минск-Новости» 13 июля, а сегодня редакция опубликовала официальный ответ администрации Заводского района.

Минчанин Петр Клавсуть предложил «Минск-Новости» обратить внимание на это произведение. По его словам, памятник смонтирован из плохо обработанных бревен, которые, видимо, олицетворяют самолет. К одному из бревен прикреплена грубо обструганная дощечка, напоминающая воздушный винт. Крепление бревен выполнено небрежно. Неподалеку от этого сооружения установлены три деревянные арки. Смысловая связь между ними и памятником не улавливается.

— Считаю проектное решение этого памятника весьма сомнительным. Создаваемый им образ никак не соответствует заявленной теме. Исполнение кустарное. Кроме того, по бревнам и аркам лазают дети, что небезопасно, — утверждал мужчина.

Редакция «Минск-Новости» разделило эту точку зрения. П. Нестеров был выдающимся авиатором. Имея глубокие знания в области математики и механики, он теоретически обосновал возможность выполнения на самолете глубоких виражей и осуществил их на практике, первым в мире выполнил «мертвую петлю».

— Удивительно, что сущность его натуры и его достижений кто-то попытался выразить посредством тяжелых деревянных колод. Такое впечатление, что аборигены какого-то затерянного в джунглях племени случайно увидели в небе аэроплан и постарались запечатлеть его. А потом кто-то умудрился установить эту поделку на видном месте в Минске, — пишут на сайте агентства.


Кстати, вот как выглядит памятник П. Нестерову, установленный в Киеве.

Уже на следующий день администрация Заводского района ответила на публикацию «Минск-Новости». Вот что написано в ответе:

«Администрация Заводского района г. Минска совместно с государственным предприятием «Зеленстрой Заводского района г. Минска» информирует о следующем.

В связи с неоднократными обращениями граждан о благоустройстве ул. Нестерова специалистами государственного предприятия «Зеленстрой Заводского района г. Минска» была разработана концепция эстетизации, предусматривающая собой установку малой архитектурной формы, посадку деревьев и кустарников.

Учитывая, что улица носит имя известного летчика Петра Нестерова, была предложена к установке малая архитектурная форма, стилизованная под самолет, с информационной табличкой. Основная цель — напомнить жителям района о русском военном летчике, штабс-капитане, основоположнике высшего пилотажа. Герой авиации погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.

Администрация района не называла проведенное благоустройство памятником, осознает масштабность фигуры летчика и возможность увековечивания его памяти в более значимых постановках.

Так, «неравнодушный житель» из предыдущего сообщения на портале «Минск-Новости» приводит памятник, воздвигнутый Петру Нестерову в столице одной из соседних стран, не учитывая ни стоимость, ни место установки, ни иные факторы.

В то же время малая архитектурная форма была выполнена в соответствии с эскизным предложением, обработана антисептическими пропитками, отшлифована. Установлены перголы в количестве 6 штук, которые будут служить опорами для винограда девичьего и создавать легкую тень. По выполненной работе государственным предприятием «Зеленстрой Заводского района г. Минска» уже получены положительные отзывы и благодарности от жителей ул. Нестерова.

Работа по благоустройству района продолжится".
realt.by
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