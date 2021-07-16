



"В этом году в милицию поступило 36 заявлений о том, что люди потерялись в лесах, и имеется достоверная информация, что они пошли собирать дикоросы. К сожалению, на сегодня не установлено местонахождение 10 из них", - сказал Дмитрий Крюков.





Он отметил, что четверым гражданам из тех, кто пока не найден, более 80 лет, еще двоим больше 70. "Соответственно, вырисовывается наиболее сложная и проблемная категория без вести пропавших при сборе дикоросов - престарелые люди. Когда мы ищем более молодых граждан, у них больше шансов быть найденными, потому что, как правило, люди старшего поколения не пользуются средствами связи, проживают без близких родственников в сельской местности. Уходя в лес, они никому не говорят, ходят в одиночку", - констатировал начальник отдела.

Дмитрий Крюков обратился к родственникам престарелых людей: "В первую очередь, пытайтесь им объяснить, что нельзя в одиночку в таком возрасте ходить в лес. Ведь сейчас помимо возможных заболеваний на состояние здоровья большое влияние оказывает аномально жаркая погода: температура бывает до 10 градусов выше климатической нормы. Если они категорически не хотят пользоваться телефонами, купите и заставьте носить GPS-трекеры. Это существенно облегчит их поиски. Когда вы поняли, что вашего близкого родственника нет, как можно быстрее сообщите в органы внутренних дел и МЧС", - подчеркнул Дмитрий Крюков.





Кроме того, правоохранители продолжают искать без вести пропавших постоянно. "За последние практически 10 лет местонахождение 74 человек, которые ушли за сбором ягод, грибов, до сих пор не установлено. Если в течение 10 дней в результате поисков мы не можем установить местонахождение человека, то возбуждается уголовное дело по факту безвестного исчезновения, проводится предварительное расследование и мероприятия происходят без сроков давности. Такие уголовные дела не прекращаются, пока не устанавливается местонахождение человека", - рассказал начальник отдела.





"Мы часто сталкиваемся со случаями, когда люди через несколько лет обнаруживают останки человека и не сообщают об этом, потому что думают, что возникнут какие-то процедурные и процессуальные вопросы. Это категорически неверно: за сообщение о нахождении безвестно пропавшего предусмотрено денежное вознаграждение. Если вы обнаружили останки в лесу (а это может быть без вести пропавший), обязательно сообщите в милицию. Поймите: когда человека нет на протяжении нескольких лет, для родственников это самая худшая неиз стность. Они всегда по-человечески хотят похоронить своих близких", - отметил Дмитрий Крюков.