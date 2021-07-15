Владислав Мартинович. Фото из соцсетей









Ему инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Владислав на суде вину не признает. Студента задержали 19 ноября – в тот день также задержали журналистку TUT.BY Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина, которых осудили в дальнейшем за разглашение медицинских документов убитого жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко. Дело рассматривает судья Елена Ананич, гособвинение поддерживает Александр Романович, пишет лишенный аккредитации spring96.org.





Призывал медиков к увольнению, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках. В чем обвиняют политзаключенного?

Согласно версии обвинения, Владислав Мартинович с 9 августа по 18 ноября Мартинович «создал телеграм-канал «Белые халаты»». Студент «неоднократно распространял различные материалы на управляемом им Telegram-канале используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма».





Согласно материал дела, в Telegram-канале зафиксированы неоднократные факты призывов к массовому увольнению медработников, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках. Кроме этого выявлены публикации о поддержке проводимых незаконных массовых мероприятий медработниками, способах противодействия действующей власти, а также сообщения, дискредитирующие сотрудников правоохранительных органов.





«Целью ресурса является воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины Республики Беларусь, а также учащихся и преподавателей медицинских учреждений образования страны», – говорится в обвинении.





Таким образом, Мартинович совершил преступление, предусмотренное ч. 3 статьи 361 Уголовного кодекса – публично призывал к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.





Политзаключенный Владислав вину не признал. На вопрос, понятно ли ему обвинение, он ответил нет:





«Сначала говорится о создании канала, потом о распространении. Хотелось бы знать, мне вменяется всё это в совокупности: и распространение, и создание, и публикация? Является ли создание и ведение канала преступлением? Действительно ли каждый пост содержит призывы и вред?»

Что говорит на суде политзаключенный Владислав Мартинович?

Мартинович сразу заявил, что «в своих действиях он не находит ни одного нарушения Уголовного кодекса».





Допрос политзаключенного, прокурор Романович начал с вопросов, принимал ли он участие в выборах обвиняемый, известны ли ему результаты выборов, известно ли ему, кто стал президентом и отношение его к этому. Мартинович ответил, что известно, кто стал президентом, но про отношение к этому от сказал: «Затрудняюсь ответить».





Затем перешли к вопросам о телеграм-канале «Белые халаты» и чате «Медики и Волонтеры». Владислав рассказал, что в конце августа в одном чате он наткнулся на публикацию «Белых халатов»:





«Не помню публикацию, пролистал и подписался. Там публиковались новости по медицине, образованию, аналитике, исследованиям. Я заинтересовался и периодически читал».





Прокурор спросил, какая публикация его так заинтересовала и содержал ли канал призывы к чему-то.





«Была информация о возможности регистрации на вебинары, лекции. Пройдя короткую регистрацию, можно было прослушать лекцию.





Призывов к увольнению и призывов не было, когда я читал. Сейчас я понимаю, что там что-то присутствует, но я не замечал».





Владислав сказал, что ему неизвестно, кто являлся администратором канала.





У Мартиновича спрашивали про телеграм-чат «Медики и Волонтеры», в котором он состоял. По словам Владислава, он состоял в нем с середины октября:





«В 20-числах сентября я получил к нему доступ. В начале сентября увидел публикацию об инициативе общественно-медицинского объединения. Внизу был указан аккаунт для обратной связи. Меня заинтересовало, я написал, со мной связался админ. Мне все пояснили, кто писал точно не знаю.





Через несколько дней попал в чат, около 30 участников. Там обсуждали оказание медицинской и правовой помощи, разные образовательные возможност».





Спустя неделю добавлялись новые участники, конкретные цели: сделать список участников, подготовить документацию, устав. Все задачи были распределены по никам. Возникла необходимость заполнить список участников с ФИО, информацией о себе и подписями. Подписи должны были другими. В ходе обсуждения эта задача была предложена мне».





По словам Мартиновича, планировалось сделать общественное объединение, и он занимался его созданием: нужно было подготовить документацию, устав.





Судью интересовало, использовал ли Мартинович программы для шифрования, на что студент ответил, что, когда были проблемы с интернетом.





Также Владислав заявил на процессе, что он ничего не администрировал в телеграме. По его словам, это он говорил и сотрудникам милиции. Однако после задержания Мартиновича пресс-служба МВД опубликовала «покаяльное видео», где он признается, что он якобы является администратором телеграм-канала «Белые халаты». Однако точно видно, что видео нарезано и смонтировано из слов Владислава.













Как задержали Владислава?

Владислава задержали 19 ноября. На суде рассказал, как это было:





«Вышел из подъезда своего дома по пути к университету. Дверь тамбура всегда прикрывают, дверь была открыта, когда выходил. Удивился, но не придал значения. Когда выходил, видел несколько мужчин. На выходе недалеко подошли, заломали руки, не представились, увезли. Сказали "Заткнись!", называли не самым лучшим образом, затолкали в машину. В одной руке был телефон, в другой сумка с ноутбуком».





В новости пресс-службы МВД о задержания Мартиновича 19 ноября отметили, что «Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы».





На суде прокурор спросил, предпринимали ли он какие-то действия, чтобы разбить телефон и ноутбук. Владислав ответил: «Нет, я был обездвижен».





«Слышала от от коллег только одобрительные и положительные отзывы»

На суде в качестве свидетельницы допросили маму Владислава Мартиновича. Прокурор спрашивал у нее, являлся ли ее сын администратором тг-канала. На вопрос, знает ли она канал «Белые халаты», она сказала, что да, так как сама работает в больнице, но «слышала от от коллег только одобрительные и положительные отзывы».





Мама Владислава на суде рассказала, что ее сын любит рыбалку, очень домашний, писал научные работы, получал призовые места по медицине:





"Влад очень честный и порядочный и целеустремлённый, всегда стремится к знаниям. Всегда хотел быть врачом, в 11 классе не было раздумий и сомнений.





Это ребенок, который рос в семье, где никто не повышал голос, мы всегда проводили время вместе, даже на машине ехали, чтобы быть вместе".

Изучение письменных материалов дела

В деле студента пять томов. В суде зачитывали показания Мартиновича, данные им во время следствия.





На одном из допросов Владислав говорил, что «пароль от ноутбука выпытывали физически и морально, а после получения доступа милиционеры злились, что перепутали и задержали не того, кто им нужен».





Также выяснилось, что при задержании студента у него выпал телефон из рук и разбился.





Во время процесса выяснилось, что существовал общий телеграм-акаунт, которыми пользовались несколько человек. Один из них – Владислав Мартинович. Судья спросила у него, как так получилось, что опубликованные публикации и фото в «Белых халатах» были изначально сохранены в «избранном» на аккаунте обвиняемого. Владислав сказал, что он просто сохранил, а кем и когда они были опубликованы, ему неизвестно.





В материалах дела фигурирует памятка для протестующего, скрины из "экстремистского" телеграм-канала, сообщение о блокировки дорог, сообщение о запуске фейверка в здание.





Также на суде зачитывали материалы из "Белых халатов": "Терпение лопнуло и поэтому мы, медработники, объявляем о массовом увольнении...", про итальянскую забастовку для медиков, про коллективный договор, про профсоюз, про членство. Многие материалы вырваны из контекста, недочитаны, звучат не так, как в оригинале.





Владислав обратился к судье с пояснениями, что «по этим материалам нельзя судить действия, в которых его обвиняют. Между ним и скриншотами нет никакой связи». Адвокат обратил внимание, что на многих публикациях стоит пометка "изменено" и попросил суд сравнивать, насколько правдива и точна информация.





Суд продолжится завтра.