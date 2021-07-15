Срок самоизоляции в Беларуси сокращен до 7 дней









Документом вносятся изменения в два постановления правительства:

от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия»;

от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания».





В соответствии с документом, пишет blizko.by, срок самоизоляции составит 7 дней для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня. Установлена новая форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Самоизоляция в 7 дней устанавливается на граждан Беларуси и иностранцев, которые прибыли из стран, включенных в перечень государств, где регистрируются случаи COVID-19. Требование распространяется и в случае следования транзитом через территорию таких стран.

Разрешено использовать для подтверждения отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 оригинал либо копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в системе «Путешествую без COVID-19». Также через приложение граждане стран ЕАЭС должны будут представлять отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 при въезде в страну.

Также теперь через пункты пропуска смогут пересекать границу иностранцы, которые проходят обучение в белорусских вузах, едут для проведения вакцинации, а также граждане России, которые следуют из Калининградской области.

Также по информации пресс-службы Минздрава, на самоизоляции не обязаны сидеть те, кто вакцинировался более чем за месяц и менее чем за год до въезда в Беларусь. Даже если человек возвращается из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи ковида. Нужен сертификат.

Отметим, что постановление пока официально не опубликовано. Новшества вступят в силу после опубликования. На сегодняшний день срок самоизоляции составляет 10 календарных дней.



