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Россиянину Дудникову в Минске ищут нового адвоката

Министерство юстиции Беларуси озвучило причины своих претензий к адвокату семьи россиянки Сапеги, которую сняли с самолета вместе с Протасевичем.

© Photo : ВКонтакте / Егор Дудников

Минюст Беларуси прекратил действие адвокатской лицензии у защитника россиянина Егора Дудникова Антона Гашинского из-за систематических нарушений существующего законодательства. Данная информация обнародована в четверг на сайте ведомства.

Накануне Минюст сообщил о том, что у Гашинского возникли проблемы с лицензией, но точных причин названо не было. В последнее время он защищал не только Дудникова, но и был адвокатом семьи Софии Сапеги.

"Основанием для рассмотрения послужили факты систематического нарушения (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) адвокатом Гашинским требований и условий осуществления адвокатской деятельности", - сообщили в Минюсте.
В свою очередь Гашинский заявил Sputnik, что из-за решения по его адвокатский лицензии, подзащитному придется нанять нового адвоката.

"Да, мы уже ищем адвоката для Дудникова, без защитника он не останется", - сказал Гашинский.

Он также сообщил, что его коллеги продолжат оказывать адвокатскую помощь родителям Софии Сапеги, с которыми у него был заключен договор.

Гашинский представлял интересы 20-летнего россиянина Егора Дудникова, который был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Парень полностью признал свою вину, ему грозит более 2 лет лишения свободы.

Адвокат также практически сразу после задержания Софии Сапеги являлся защитником семьи девушки. Девушка была задержана 23 мая в аэропорту Минска вместе с сооснователем признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

В отношении Сапеги и Протасевича в Беларуси возбуждены уголовные дела, связанные с протестами. На данный момент они находятся под домашним арестом.
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