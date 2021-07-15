МЛЫН.BY выехал на место и узнал , в чем же дело.





Размеренную жизнь улиц Советской, Парашютистов, Морозова в Борисове нарушили тараканы, которые уже больше недели лезут в жилые дома, дворы, бани, гаражи и сараи. Причем их такое количество, что по словам людей, каждое утро теперь начинается с рисования мелком по полу и стенам.





— Две недели назад делала генеральную уборку и увидела таракана, он был сантиметра два, не меньше, — рассказывает Анжелика Скрундь. — Подумала, ну, наверное, из магазина принесла. Сразу поехала в хозяйственный — накупила кучу мелков, дустов. Вымыла кухню, все обработала. На следующий день нашла еще штук десять. Причем они были не только в доме — во дворе тоже. У меня руки опустились от непонимания, что происходит. А тут приходит сосед и спрашивает, а у вас есть тараканы? Удивляюсь, откуда он знает. Оказалось, у него такая же беда. Он рассказал, что тараканы перебежали с предприятия по переработке вторсырья. Вот оно, прямо тут находится (Авт. — показывает на здание рядом). Его работники рассказывают, что где-то около двух недель назад туда приехала фура с отходами — полная тараканов. Вот они и разбежались кто куда.









«К порошку на деревьях уже привыкли, а вот к тараканам еще нет»

Действительно, рядом с домами людей предприятие по переработке вторичного сырья.

— Здесь раньше был завод бытовой химии. Старожилы шутят, что к порошку на деревьях уже привыкли, а вот к тараканам еще нет, — с улыбкой говорит Елена Гаврилова, которая также живет через пару домов от этого предприятия. И уже серьезно добавляет. — Это кому взбрело в голову дать разрешение на такое производство чуть не в историческом центре старой части города? Среди жилых домов. Как так? Кто дал разрешение? Сегодня они нам тараканов привезли, завтра крыс. А как нам жить? У нас дети, у некоторых совсем маленькие. Что далеко ходить, у моей соседки трое детей. В комнате своего сына также не раз находила этих гадких насекомых. А вы знали, что тараканы могут вызвать аллергию и привести к астме. На их лапках скапливаются плесень, болезнетворные бактерии и вирусы. Кроме того, известно немало случаев, когда тараканы забирались в уши. Вот, как спасть спокойно?





«Ночью жирные тараканы один за дним дом оккупируют»





Больше всего «повезло» людям, которые живут «забор в забор» с предприятием. Здесь все, как С лберг написал.





— Вот у тех соседей окна панорамные с видом на это предприятие, — показывает на красивый дом Анжелика. — Так они рассказывали, что тараканы лезут по окнам в дом, как в фильме ужасов. Вы представляете, спят люди, а в половине четвертого ночи по окнам жирные тараканы один за одним дом оккупируют. И расползаются по стенам, кроватям… Ужас!

















Вот и Зоя Николаевна, которая живет через дорогу от завода шутит, что каждый день теперь начинается с рисования мелком на полу и стенах.





— Под старость лет придумали мне занятие, — не теряет оптимизма женщина. — В этом доме живем с 80-го года. Видели разное на этом заводе… Тут люди по три смены работали, производили бытовую химию, потом мебель. Но такого «чуда» еще не было. Тараканы у меня везде: на шторах, под обоями, под плинтусом, на улице, в гараже… Сегодня отодвинула шкафчик, так штук 20 прибила. И так каждый день… Знаю, что проверять это предприятие толку нет. Они у себя тараканов уже потравили. Порядок навели — не подкопаешься. А обычные люди будут и дальше мучиться…





Мы нашли директора предприятия ООО «ПарусПластКомпани» и попросили прокомментировать эту непростую ситуацию.





— О ситуации с тараканами у жителей близлежащих домов я в курсе, — говорит Игорь Маталыго. — Наша организация занимается сбором и подготовкой к использованию вторичных материальных ресурсов. На улице Советской в Борисове находится приемный пункт вторсырья. Это место для подготовки к использованию утиля. По этому адресу мы зарегистрированы в схеме обращения с отходами города Борисова и района, документ утвержден Борисовским райисполкомом. Здесь находимся на законных основаниях. Выполняем госзаказ по сбору вторичных материальных ресурсов…













— Да, это хорошо, что все законно, а как быть с проблемой людей?





— Проблема такая возникла. Мы людей не оставим с ней один на один. На конец этой недели заказали специалистов санэпидемстанции — дома и дворы всех желающих будут обработаны. Бесплатно. Свою территорию мы уже продезинфицировали от тараканов. Также изначально мы закупили порошок и положили на проходные предприятия. Его могли взять все желающие. Вообще, на тараканах нет паспортов. Может наоборот, они пришли к нам от жильцов. Три года здесь работаем, таких проблем не было.





— Неужели вы думаете, что такое количество тараканов сразу на нескольких улицах смогли взяться из ниоткуда?





— А вы почитайте интернет. В такую аномальную жару тараканы размножаются со скоростью света. Одна матка выводит до 500 себе подобных. Так что, кто одного принес еще нужно разобраться.





Кроме того, на уровне райисполкома принято решение о перемещении нашего предприятия за город. Сейчас мы подыскиваем подходящее место и переезжаем туда. Чтобы больше к нам таких вопросов не возникало.









Постскриптум: Это, конечно же, хорошая новость для жильцов. Но дело в другом. Таракан такое насекомое, которое вывести очень проблематично. В крайнем случае, придется ждать холодов. При 5 градусах вредители и их яйца гибнут. Поэтому эта история еще долго будет на слуху местных жильцов.









Автор фото: Алена Дроздовская и жителей улицы Советской г.Борисова