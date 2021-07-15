До +34 градусов: жара до конца недели не спадет
Синоптики предупреждают: несмотря на жару, в республике местами ожидаются ливни с грозами.
Жаркая погода сохранится в Беларуси как минимум до конца текущей недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, пишет Sputnik, с пятницы по воскресенье снова обещают грозы, а максимальная температура воздуха достигнет отметки +34°С.
Из-за жаркой погоды в водоемах республики увеличилась температура воды: в некоторых она составляет 27-28°С.
Как вести себя в грозу
В связи со сложными погодными условиями МЧС дало советы гражданам Беларуси, как себя нужно вести при грозах.
Спасатели напомнили, что молния бьет в самую высокую точку, поэтому на открытой местности нельзя прятаться под деревьями. Не рекомендуется также плавать в водоемах, бегать, ездить на велосипедах или мотоциклах.
Автомобилистам в грозу в МЧС рекомендуют остановиться и закрыть окна машины, а также переждать непогоду.
19:23 15/07/2021
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