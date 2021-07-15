До +34 градусов: жара до конца недели не спадет









Жаркая погода сохранится в Беларуси как минимум до конца текущей недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.





По информации синоптиков, пишет Sputnik, с пятницы по воскресенье снова обещают грозы, а максимальная температура воздуха достигнет отметки +34°С.





Из-за жаркой погоды в водоемах республики увеличилась температура воды: в некоторых она составляет 27-28°С.





Как вести себя в грозу





В связи со сложными погодными условиями МЧС дало советы гражданам Беларуси, как себя нужно вести при грозах.





Спасатели напомнили, что молния бьет в самую высокую точку, поэтому на открытой местности нельзя прятаться под деревьями. Не рекомендуется также плавать в водоемах, бегать, ездить на велосипедах или мотоциклах.





Автомобилистам в грозу в МЧС рекомендуют остановиться и закрыть окна машины, а также переждать непогоду.



