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От галлюцинаций до потери памяти: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов

По исследованиям британских ученых, коронавирус может иметь более 200 различных симптомов. От галлюцинаций до потери памяти.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В университетском колледже Лондона отметили, что инфекция может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.

Автор исследования подчеркнула, что симптомы коронавируса могут ощущаться через 16 месяцев после заражения, а десятки тысяч пациентов могут даже не знать, что они связаны именно с COVID-19.

В результате опроса у 3 762 человека, перенесших "длительный COVID" было выявлено 203 симптома, из которых 66 отслеживались в течение семи месяцев.

В частности, наиболее распространенными симптомами были: усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.

Исследователи также зафиксировали прогрессирование симптомов со временем.

Так, через шесть месяцев после выздоровления большинство симптомов, выявленных при COVID-19, оставались, а именно: изменение температуры тела, усталость, недомогание после нагрузок и раздражение.

Более 2 тысяч респондентов с симптомами, которые длились дольше шести месяцев утверждают, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.

Указано, что около 22% людей, принимавших участие в опросе, заявляли, что не могут работать после выздоровления. Они увольнялись с работы, брали длительный больничный, а 45% требовали сокращенного графика работы.

Напомним, ученые в Британии обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался.
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