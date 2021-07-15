Фото: телеграм-канал Тихановской





Глава Ryanair рассказал, пишет Zerkalo.io, что компания проводит собственное расследование по факту угона самолета, передал Светлане Тихановской отчет о результатах расследования и сообщил, что компания продолжает работать вместе с ICAO, Польшей, Литвой и Грецией по сбору материалов и доказательств.





Тихановская поблагодарила директора Майкла О’Лири за принципиальную позицию и предложила поддержать подачу международного иска против режима Лукашенко по факту угона самолета, который стал актом воздушного терроризма.





Также Тихановская и О’Лири обсудили, как инцидент повлиял на компанию и мировой сектор авиаперевозок.





— Тихановская подчеркнула, что был создан очень опасный прецедент, и вместе с О’Лири они договорились делать все возможное, чтобы законность и безопасность вернулись как в международное авиапространство, так и в Беларусь.





Светлана Тихановская также отметила, что для белорусов очень важно восстановить те возможности, которых их лишили за последнее время и открыть новые. В свою очередь О’Лири согласился рассмотреть предложение Тихановской о приходе Ryanair в Минск и регионы после того как ситуация в Беларуси изменится.





23 мая самолет, выполнявший рейс Афины-Вильнюс вынужден был приземлиться в Минске якобы из-за сообщении о минировании. В результате этого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.





Сам О’Лири назвал произошедшее «актом спонсируемого государством пиратства».





В начале июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Также ЕС рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью.