Вернулся в Ватикан: Папу Римского выписали из больницы после операции

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.





В течение десяти дней в госпитале, Папа Римский ни разу не оставлял работу. В минувшее воскресенье Франциск провел еженедельную мессу с балкона 11-го этажа больницы. В частности, глава Католической церкви провел встречу с онкобольными детьми в одном из отделений медицинского учреждения.





Стоит отметить, что после удаления части легкого в детстве, Папа Римский регулярно обследуется на протяжении всей жизни.





Напомним, что 4 июля Франциска госпитализировали в больницу для плановой операции по поводу симптоматического стеноза толстой кишки.