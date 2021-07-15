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С утра не открывается сайт гомельских "Сильных новостей"

С утра не открывается гомельский портал "Сильные новости" (gomel.today).

В редакции пока говорят "о технических проблемах". 

"Пока мы не понимаем, в чем причина, и прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу сайта", – отмечают в "Сильных новостях".



Напомним, в прошлую пятницу в редакцию и домой к сотрудникам портала пришли силовики. Обыски прошли в том числе у главного редактора Анны Якштас, создателя "Сильных Новостей" Петра Кузнецова, нескольких журналистов.

В те дни силовики приходили с обысками в редакции многих независимых медиа. Ряд журналистов были задержаны, в том числе сотрудники "Нашей Нивы". 

Представитель КГБ Константин Бычек позднее объяснил, что эти задержания проводились в рамках  широкомасштабной операции "по зачистке от радикально настроенных лиц".
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