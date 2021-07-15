Как сообщили в Министерстве здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области проводят эпидемиологическое расследование.





Сейчас в детском лагере проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить занесение и распространение респираторных инфекций.





Чтобы определить заболевание, проводят лабораторное исследование клинического материала.





Коронавирус исключили.





«Проведена оценка условий пребывания детей, а также условий способствующих возникновению заболевания. Ситуация находится на контроле в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь», — уверяют в министерстве.



