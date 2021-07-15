В детском лагере под Бобруйском дети болеют неизвестной инфекцией. Минздрав начал расследование
В летнем оздоровительном лагере «Шинник» под Бобруйском у детей регистрируют случаи респираторной инфекции. Количество заболевших детей неизвестно. Сейчас выясняют, что это за заболевание.
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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области проводят эпидемиологическое расследование.
Сейчас в детском лагере проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить занесение и распространение респираторных инфекций.
Чтобы определить заболевание, проводят лабораторное исследование клинического материала.
Коронавирус исключили.
«Проведена оценка условий пребывания детей, а также условий способствующих возникновению заболевания. Ситуация находится на контроле в главном управлении по здравоохранению Могилевского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь», — уверяют в министерстве.
Источник: telegraf.by
14:15 15/07/2021
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