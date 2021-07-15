Blizko.by оценивает риски, взвешивает преимущества, дает предостережения и приводит доводы не волноваться.

Как объяснили специалисты профильного научно-практического центра, наиболее полная информация по вакцинации против коронавирусной инфекции в Беларуси собрана в материалах профессиональной конференции «Вакцинация против СOVID-19: научное обоснование и практика проведения». Белорусские медики, ученые и преподаватели изложили в материалах свой и зарубежный опыт по этому вопросу.

Помимо сугубо медицинских аспектов, мы изучили, на какие стороны социальной жизни факт вакцинации влияет уже сейчас. Кроме того, со стартом вакцинации в мобильных пунктах, некоторые наши читатели заявили, что располагают, по их мнению, скудной информацией о прививочной кампании в стране. Это и отталкивает от принятия взвешенного решения. Между тем, сведений на эту тему немало.

Кто попадет под вакцинацию?





Судя по данным Министерства здравоохранения, в Беларуси сейчас проходит четвертый этап тактики вакцинации. То есть, прививаться могут все те люди, у которых нет противопоказаний. Начиналась же вакцинация с профессиональных групп: медработников, фармацевтов, представителей социальной сферы. Далее шли люди старшего поколения и специалисты, занятые на работе с высоким уровнем живых контактов.

В одном из своих материалов Blizko.by рассказывал, что наниматели могут вызывать медиков прямо в офис, чтобы сотрудники прошли вакцинацию.

Позднее местное самоуправление начало рассылать руководителям предприятий всех форм собственности распоряжение о том, что более 60 % сотрудников должны будут привиться к установленному сроку.

Пока же полный курс вакцинации прошли более миллиона белорусов. Население страны, по данным Белстата, на 1 января этого года составило 9349645 человек.

И как утверждается, пока этот показатель не достигнет 20 %, эффективнее проявляет себя вакцинация людей старше 60 лет до снижения заболеваемости. Это снижает летальность и тяжесть течения болезни.

В национальном плане значится, что к 2022 году в стране планируют привить от 60% населения.





Чем прививают в Беларуси: вакцины, безопасность и эффективность

В Беларуси прививают российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак», или «SPUTNIK V», он же Спутник, а также китайской – Vero Cell от производителя Sinopharm.

Китайская вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения, а российская – проходит эту процедуру.

Спутник – векторная вакцина на основе обезвреженного аденовируса человека двух типов. Она двухкомпонентная, что предполагает две прививки с интервалом в 21 день и более. Состав у обоих компонентов разный.

Безопасный вектор, лишенный возможности размножаться, доносит в клетку специальный белок коронавирусной инфекции SARS-CоV-2. Он встраивается в клеточную структуру и формирует иммунитет антительный и клеточный иммунитет. Организм учится распознавать шиповидный белок, то есть, вирус, попав в организм, не сможет развиться.

Vero Cell – инактивированная двухкомпонентная вакцина на основе самого коронавируса. Само название подсказывает, что непосредственно коронавирус с ее введением в организм не попадет. Он обезврежен, и например, не вызовет негативной реакции у людей со значительным влиянием на иммунитет при лечении других серьезных заболеваний. Вакцина формирует антигенный и клеточный иммунитеты. Интервалы аналогичны.

Спутник эффективен в 91,6% случаев. Прививать им разрешено людей в возрасте от 18 лет. Vero Cell эффективен на 71%. Возрастные ограничения аналогичны. Надо сказать, что производители не устанавливают верхнюю возрастную границу тех, кому показана прививка. Обе вакцины высоко справляются с предотвращением тяжелого течения болезни и предупреждают летальность.





Привился и заболел: интервалы вакцинации

Это не исключено, но не вызвано самой вакциной. Полная защита формируется к 7-42 дню после введения второй дозы. Если заражение выявлено после введения первой дозы, то вторую назначают через 2-8 недель. Это следует из публикации в Lancet.

Интервал в три месяца целесообразно выдержать людям, прошедшим через антительную терапию при лечении коронавирусной инфекции. Рамок врачи советуют придерживаться и тем, кто переболел. Прививаться через три-шесть месяцев после выздоровления, чтобы другие люди смогли получить защиту в первую очередь.

У переболевших коронавирусом реакция на первую дозу будет сильнее, чем у тех, кто не приобрел антитела. Со второй дозой – наоборот.

Беременность, хронические болезни. Является ли это противопоказанием?

Наблюдения показывают, что люди с хроническими заболеваниями и особенностями развития в группе заболеть коронавирусной инфекцией и тяжело ее перенести.

Поэтому врачи склоняются к тому, что вакцинация показана людям с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, и рядом других заболеваний.

Таким пациентам особенно важно пройти обследование и проконсультироваться со специалистами.

Главная рекомендация – стабильное и неострое течение болезни в момент вакцинации, состояние ремиссии. Если приступы проявились после введения первого компонента, то второй вводится после выздоровления, устранения кризисной ситуации – через две-четыре недели.

Людям с онкологическими заболеваниями могут быть противопоказаны некоторые векторные вакцины и вакцины с ослабленным вирусом.

Если вы привились, а после узнали, что беременны, не стоит беременность прерывать. Опыт показывает, что вакцины против коронавируса не влияют негативно на плод.

Известно, что беременность также вносит женщин в группу риска. Можно ли вам прививаться, ответит врач. Это справедливо и для женщин, которые кормят ребенка грудью. Однако прямого запрета на вакцинацию беременных, как утверждается, нет.

Подготовка к прививке

Если вы уверены, что противопоказаний к прививке нет, то специального медицинского обследования перед вакцинацией проводить не стоит. Хватит осмотра врача уже на месте.





Как себя вести после вакцинации? Побочные эффекты

После прививки полчаса следует провести в спокойствии. Следующие 2-3 дня нельзя употреблять алкогольные напитки и физически перегружаться.

В это время возможно повышение температуры тела, общее недомогание, головные боли, неприятные и болезненные ощущения в месте укола, плече. Там может возникнуть воспаление, зуд. Два три для эту область не стоит мочить.

На прививку от коронавируса может возникнуть аллергия при индивидуальной непереносимости компонентов. Допускаются индивидуальные реакции. Этот эффект не относится к частным.

Признание вакцин в странах мира. Можно ли «наслоить» вакцины?

Все признанные вакцины и их типы, как сказано выше, безопасны.

Другой вопрос – взаимное признание вакцин государствами.





Поэтому при намерении посетить европейские страны или государства американского континента, может встать вопрос о повторной прививке, «наслаивании» вакцины одного типа на другой.





Такая практика, к слову, есть в Канаде. Применяют это и в Европе, однако Всемирная организация здравоохранения выступила против такого подхода, пишет Forbes. Советует использовать так называемые прививки-бустеры. Такой, надо полагать, будет однокомпонентный Спутник Лайт, как сообщает РБК.





Какие еще существуют вакцины против коронавируса?

Помимо Спутника к векторным вакцинам относятся AstraZeneca, Johnson&Johnson (однокомпонентная, тем и привлекательна, ведь с ней можно быстро работать, однако сам производитель выпускает ее не так много), пишет err.ee.





Один из последних и прогрессивных типов – м-РНК вакцины, по данным ВОЗ. При их использовании развивается часть генной структуры, что дает иммунный ответ. Это Pfizer/BioNTech и Moderna.

Эффективность, защита, противопоказания у всех этих вакцин будут пересекаться.

И, наконец, вакцины с настоящим коронавирусом, но ослабленным. Это Ковивак, Valneva. У них меньше степень защиты, как видно из ранее указанного, а также могут быть противопоказания для людей с ослабленным иммунитетом.

К слову, технологичность производства вакцин позволила их выпустить достаточно быстро. Ранее на это уходило 10-15 лет. Готовы перед массовым запуском препаратов для борьбы с коронавирусам были и инвесторы.





Сертификат и путешествия

В Беларуси сертификат о полной вакцинации можно получить в течение примерно четырех дней после второй дозы. Как мы писали ранее, на документе будет QR-код. Все это дает право пересекать границы других стран в некоторых случаях даже без обязательного ПЦР-тестирования.

На данный момент белорусам, полностью вакцинированным доступными в стране препаратами, открыт ряд мировых курортов, пишет Officelife.media.

Это Бахрейн, Болгария, Греция, Грузия, Греция, Мальдивы, Молдова, Сербия, Таджикистан, Тунис, Черногория.

Вакцина «Vero Cell» позволяет приехать, например, в Австрию и другие европейские страны. В Китай можно попасть лишь после прививки китайским препаратом.

Добавим, что есть страны, которые принимают гостей по ПЦР-тесту и с условием отбытия карантина. Отличаться может время после вакцинации, с которого можно въехать в ту или иную страну.

Следить за актуальными требованиями можно на сайте Министерства иностранных дел.





Где привиться и сколько стоит?

Адреса мобильных пунктов, их около ста в Минске, можно посмотреть здесь. Обратиться можно и в поликлинику. Вакцинация бесплатная.





Будут ли в Беларуси другие вакцины?

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявлял сдедующее:

«По эффективности эти вакцины сопоставимы со «Спутником V» или даже ниже. А по цене – несоразмерно выше. Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов. Потому что два компонента вакцины «Спутник V» (покупаем мы ее или разливаем у себя) стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов.





Сейчас мы пытаемся собрать информацию о том, сколько человек хочет привиться за свой счет, но в стране крайне небольшое количество людей, готовых на это. Особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина.





А что касается AstraZeneca – цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины».





Как долго действует защита?

Антительный и клеточный иммунитеты после перенесенной инфекции сохраняется полгода и более, постепенно ослабевая на 9-12 месяц. Поствакцинальная активная защита длится не менее 6-9 месяцев, а математическая модель показывает, что действие длится до двух лет с плавным ослабеванием.