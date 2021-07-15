До +30 и выше: жара сохранится как минимум до конца недели

По информации синоптиков, в четверг 15 июля ожидаются кратковременные дожди, местами – сильные с грозами и градом. Днем воздух прогреется от +30°С до +34°С, в отдельных районах – до+36°С.





До конца недели погодные условия останутся без существенных изменений: с пятницы по воскресенье снова обещают грозы, а максимальная температура воздуха достигнет отметки +34°С.





Температура воды в водоемах Беларуси составляет 27-28°С.







