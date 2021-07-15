"Задержаны 46 иностранцев — 31 мужчина, 4 женщины и 11 детей. Все они граждане Афганистана", — сообщает пограничная служба Польши.





Мигрантов согласно решению суда поместят в защитные центры для иностранцев.





Тем временем поток нелегальных мигрантов в Литву снова вырос. Во вторник пограничники задержали всего 22 человека, а на следующий день — уже 57, отмечает пограничная служба Литвы.





Всего с начала года на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 1795 мигрантов. Это в 22 раза больше, чем за весь предыдущий год.





Литва обвиняет официальный Минск в организации нелегальной миграции из третьих стран. Действия Беларуси Сейм Литвы оценил как гибридную агрессию. На границе с нашей страной литовцы начали строить 550-километровое ограждение.