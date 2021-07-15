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Опасное российское мороженое продавали в Могилеве

Мороженое российского производства запретили продавать в Могилеве.

Некачественное мороженое было выявлено в розничной торговой сети в Могилеве, пишет БелТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.

В сливочном двухслойном мороженом со вкусом яблока-персика и манго-гуараны в вафельном рожке нашли незаявленные в маркировке синтетические красители тартразин и понсо. Вредные вещества были выявлены в результате проведенных испытаний.

– В маркировке продукции отсутствует предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, – сообщили в областной инспекции.

Там также отметили, что мороженое не соответствует ряду требований технических регламентов Таможенного союза. Госстандарт запретил ввозить и реализовывать в Беларуси этот товар.
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