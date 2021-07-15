



"Славянский базар", архивное фото





«Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала, — написала Диана. — Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена — обострение отношений не принесёт пользы ни нам, ни белорусам».





Она отметила, что, несмотря ни на что, на сцену выйдут украинские конкурсанты и украинские артисты. «Будущее — за смелыми», — добавила ведущая.





Известно, что Диана Панченко на телевидении — с 2010 года. Она была ведущей телеканала News One, на который в январе украинские власти наложили санкции. После этого Панченко перешла на «Первый Независимый», который создали бывшие работники закрытых властями СМИ, пишет «Радыё Свабода».





Впрочем, телеканал «Перший Незалежний» отключили от вещания через час после начала эфира.





Ранее ведущими «Славянского Базара в Витебске» от Украины должны были быть Тимур Мирошниченко и Андрей Даманский. Они отказались. Потом в афише появилось имя Оксаны Антонюк, но она узнала об этом от журналистов и сказала, что это ошибка.





Украинский ведущий Мирошниченко отказался ехать на «Славянский базар». До этого он 10 лет на нем представлял Украину





Кстати, 14 июля польская организация «Славянская душа», которая с 2016 года отправляла конкурсантов на «Славянский базар в Витебске», заявила, что не знает, кто такая певица Наталия Рагутска, которая будет выступать на фестивале будто бы от Польши.





«Это какой-то фейкньюс. Наша организация не принимает участия в этом году. «Славянская Душа» не делала отбор и не отправляла участника в этом году», — рассказала «Еврорадио» руководитель организации Ульяна Колодейчек.