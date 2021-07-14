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Бывший следователь Евгений Юшкевич сообщил, что ему не предъявляли обвинение в «массовых беспорядках»

Экс-следователь Евгений Юшкевич в письме сообщил, что ему не предъявляли обвинение по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК), рассказала его девушка Валерия Эйсмант в инстаграме.


«293 статьи у меня нет. Ощущение радости, что про тебя помнят. Мыслю позитивно, визуализирую свободную жизнь: охоты, фриланс, работы, дом за городом и т.д.», — приводит она цитату из письма Юшкевича.

Ранее правозащитный центр «Вясна» и сама Эйсмант сообщали, что экс-следователю предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК).

«342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) давно висит на нем, с декабря. Был подозреваемым, не так давно он написал, что стал обвиняемым. А вот от 293 (массовые беспорядки) шок», — говорила Эйсмант «Медиазоне». Но оказалось, что это не так. 

Юшкевич несколько лет работал следователем. Затем он ушел из СК, летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Вечером 24 ноября Юшкевича задержали. 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Юшкевича вновь задержали 19 апреля. 
Mediazona.by
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