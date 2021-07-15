Заседание прошло 9 июля в суде Октябрьского района. Судят трех гродненок: Аллу Горацкевич, ее дочь Галину Горацкевич и Анну Мороз, пишет ru.hrodna.life ru.hrodna.life

Их судят по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Две девушки под стражей. Судья — Максим Голубович, гособвинитель — Сергей Петрашко.

Потерпевшие — о событиях того дня

Все потерпевшие проходили по делу под засекреченными именами. Они также участвовали и в других делах за события того дня. Показания одиннадцати потерпевших похожи. По их словам, они приехали в обеденное время на ул. Горновых к бывшему «Молочному миру» вести охрану правопорядка. Там они увидели толпу людей. По их подсчетам — в 100−150 или 200−300 человек. Люди выкрикивали лозунги и были с «флагами БЧБшными».





Люди «шли агрессивной толпой», брались за руки и становились в сцепки и шли в сторону омоновцев. Омоновцы же становились в «войсковую цепочку» и не давали людям пройти в сторону центра. Толпа дважды пыталась пройти, после чего начались задержания.

«Разные толчки, пинки»

28-летний «Александр Белый» рассказал, что их «хватали за форменное обмундирование, где-то толкали, еще что-то. Со стороны людей применялась какая-то физическая сила. <…> Не могу сказать, кто конкретно применял силу. Со всех сторон — кто-то где-то толкнет, кто-то за форму возьмет, кто-то еще что-нибудь. [Боль] немного ощущал».





«К каждому сотруднику была применена физическая сила. Разные толчки, пинки, хватали за форменное обмундирование. Мы все работали. Если ко мне применялось [физическое насилие], то скорее всего, к коллегам — то же самое. Потому что толпа была агрессивная, и они шли на всех», — считает омоновец.





Кто именно нанес ему физическую боль, он описать не может. «И женщины, и мужчины выталкивали. Описать не могу, потому что много времени прошло. Я лица всех на запоминаю». В скорую помощь он не обращался, рапорт не писал. Телесных повреждений и побоев у него не было.





Галину Горацкевич он не помнил. Анна Мороз, по его словам, не совершала физических действий, но «была в составе группы и тем самым нарушала общественный порядок». «Помню, что была женщина с такой короткой стрижкой — каре или как она называется», — описал он девушку. Зал засмеялся, Анна Мороз с улыбкой откинула назад волосы до плеч. «Девушка была в маске, рыжие волосы, короткая стрижка», — уточнил он позже. Анна — русая с легким рыжим отливом.





Алла Горацкевич в суде Октябрьского района Гродно. Фото: Елена Ковальчук





«А мы не ангелы»

«Иван Иванов» почувствовал боль, пока толпа толкалась «для противодействия». Себя, как и обвиняемых, он на видео не видел. Во время опроса у него зазвонил телефон — прозвучала песня «А мы не ангелы», что вызвало улыбки в зале. Повреждений он получил, рапорт не писал, в скорую на обращался. Претензий к обвиняемым не имеет.





— Насколько мне известно, там есть у одной обвиняемой проблемы со здоровьем, поэтому прошу смягчить ей наказание, — сказал омоновец





— А остальным, здоровым? — спросил судья.





— И им тоже.





О гражданский исках он не помнит. «Если что-то и заявлял, то думаю отозвать», — сказал омоновец.

«С ноги попали в ногу, пихали руками»

«Павел Лабков» также ощущал боль от толчков. Также он получил удар в челюсть, но кто его нанес, он не помнит. «Юрий Базылевич» почувствовал боль. «Били там, с ноги попали в ногу, пихали руками, толчки были». Он запомнил рыжую девушку с волосами до плеч. «Была девушка такая ярая, женщина. Запомнил, что у нее были рыжие волосы, вот она хваталась там, плечом пихала. Она в первом ряду стояла». Что делали другие обвиняемые, он не помнил.





— Вы утверждаете, что я нам наносила травмы руками и выталкивала вас телом. Скажите пожалуйста, а сколько вы весите? — спросила «рыжая» Анна Мороз.





— Не знаю, 80 [килограмм].





— А я — 50. Скажите, может быть такое?





— Конечно!





В материалах дела есть показания «Лабкова» только о событиях возле универсама «Брест», которые произошли в тот же день, но позже. О случае у «Молочного мира» омоновец ранее показаний не давал. Адвокат попросила вызвать в суд свидетеля Сороку, который вел дело, и спросить, как так получилось. Суд отказал. То же самое случилось с показаниями 26-летнего «Андрея Вавилонова». Он также вспомнил рыжую девушку с каре, но кто его толкал, не запомнил. «Василий Петрусенко» сообщил, что был только у «Бреста», но также проходит потерпевшим по делу.

«Пальцем в глаз чуть-чуть попали. Было неприятно»

«Пошли на нас, начали прыгать на нас, кто-то бить, кто-то толкать — рукой, ногой толкнул. Пальцем в глаз чуть-чуть попали. Было неприятно. Толкали в грудь в бок», — рассказал о событиях 32-летний «Виктор Духовский». Он почувствовал боль, за медпомощью не обращался. Он также помнил девушку с рыжими волосами.





Кто его толкал, он не знает. «Чья именно рука засунула мне палец в глаз, я не знаю», — сказал он.





Суд продолжится 22 июля в 10.45. Опросят потерпевших Скрабатуна, Аскерко, Лисова и Минько. Галина Горацкевич также рассказала, что давно не получала писем от дочери — цензор в тюрьме № 1 Гродно в отпуске.











