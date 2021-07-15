После атаки на гражданское общество волонтеры ушли из-под Окрестина

В своем ТГ-канале "Списки задержанных" вечером 14 июля волонтеры написали: "Думаем, вы и так видели последние новости. В связи с этим на Окрестина завтра волонтёров не будет. Пожалуйста, позаботьтесь о передачах заранее самостоятельно".





Волонтеры оставили для родственников задержанных всю необходимую информацию и инструкции.





Кстати, четверг — единственный день, когда на Окрестина принимают передачи для заключенных (ежедневно принимают только лекарства).





Волонтерская помощь для узников Окрестина и их родственников действовала с августа 2020 года, когда начались массовые задержания, пишет Еврорадио.



