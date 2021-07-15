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После атаки на гражданское общество волонтеры ушли из-под Окрестина

Из-под Окрестина ушли волонтеры, которые помогали родственникам задержанных. Причиной стала атака властей на гражданское общество, предпринятая 14 июля.

В своем ТГ-канале "Списки задержанных" вечером 14 июля волонтеры написали: "Думаем, вы и так видели последние новости. В связи с этим на Окрестина завтра волонтёров не будет. Пожалуйста, позаботьтесь о передачах заранее самостоятельно".

Волонтеры оставили для родственников задержанных всю необходимую информацию и инструкции.

Кстати, четверг — единственный день, когда на Окрестина принимают передачи для заключенных (ежедневно принимают только лекарства).

Волонтерская помощь для узников Окрестина и их родственников действовала с августа 2020 года, когда начались массовые задержания, пишет Еврорадио.
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