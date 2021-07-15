



Мужчина поехал отдохнуть к знакомым в Несвижский район, в деревню Высокая Липа. Впятером приятели поехали на озеро в деревню Бояры, там пили спиртное. На обратном пути минчанин, который был за рулем «Мазды», совершил ДТП.





Сотрудники ГАИ проверили водителя на алкотестере и установили, что он находится в тяжелой степени опьянения, которая считается смертельной. Алкотестер показал 4,8 промилле. Считается, что смерть может наступить при концентрации алкоголя в организме от 4 до 6 промилле. Это соответствует 1-1,25 литра водки.





При повторном освидетельствовании алкотестер показал 3,7 промилле, что тоже является тяжелой степенью опьянения.





-Водитель от управления транспортным средством был отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены административные протоколы, - рассказали в УВД.



