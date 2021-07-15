Брэнсон намерен построить отель на Луне

Миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, который совершил свой первый полет в космос, рассказал о планах построить отель на поверхности Луны, пишет Daily Mail.

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день", - заявил Брэнсон.





Также он анонсировал, что его компания создаст много космических кораблей, снизив таким образом стоимость путешествия на земную орбиту, которая сейчас составляет около четверти миллиона долларов.





В то же время его новые аппараты смогут летать выше и дольше, уверен миллиардер, пишет Корреспондент.





"Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место - например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность", - сказал 70-летний Брэнсон.





Напомним, 11 июля ракетоплан VSS Unity с Брэнсоном на борту совершил первый испытательный суборбитальный полет и успешно вернулся на Землю.





Вместе с бизнесменом в полет отправились пять сотрудников Virgin Galactic – пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.



