Что случилось с черникой в Беларуси из-за аномальной жары

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В Брестской области в разгаре сезон заготовки черники, сообщает БЕЛТА.





— Заготовители видят, что урожайность черники в этом году будет ниже прошлогодней. Хотя, когда ягода цвела, все ожидали хорошего урожая. На него повлияла сухая и жаркая погода. Где-то из-за недостатка влаги опала завязь, ягода не успела налиться, много мелкой. Черники не хватает заготовителям, поэтому закупочные цены ежедневно повышаются. В некоторых местах за 1 кг просят свыше 6 рублей, — отметили в Брестском областном союзе потребительских обществ, пишет intex-press.by.





В Брестской области черникой особенно богаты Ганцевичский, Пинский и Ивацевичский районы. Активно эту ягоду собирают в Ивановском и Дрогичинском районах. Также есть черничники в Малоритском районе и домачевской зоне Брестского района.





В юго-западном регионе вовсю созревают садовые ягоды. Заготовители уже принимают косточковые и смородину. Появляется первая голубика, что, конечно, отражается на ее цене.