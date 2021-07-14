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Названы самые опасные для планеты города

Китайские ученые назвали самые большие источники парниковых газов. Как пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters, Москва, Пекин и Токио оказались среди 25 наиболее опасных для планеты городов.



В опубликованном на научном портале Frontiers исследовании сравнивались данные о выбросах парниковых газов в 167 городах из 53 стран, пишет ru.oxu.az. Лидером по эмиссиям стал Китай - на его счету 23 города, среди которых Пекин, Шанхай и Ханьдань. Китайские мегаполисы вместе с Москвой и Токио производят 52% мировых выбросов.


По мнению исследователей, потепление климата по сравнению с доиндустриальным уровнем уже превысило один градус Цельсия и рискует перейти установленный в Парижском соглашении предел в 1,5-2 градуса.

Ученый-эколог из Университета Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу Шаоцин Чен назвал свою научную работу первой, в которой учитывались климатические цели мегаполисов и прогресс в их достижении. Полного сокращения выбросов стремятся добиться 68 городов из преимущественно развитых стран. Исследованию подверглись 42 из них, и только 30 (в Европе и США) пока что смогли успешно снизить уровень выбросов.

Чен и его коллеги предупредили, что данные исследования могут быть неточными, поскольку города предоставили отчеты по выбросам за разные периоды времени. Например, сложно сравнивать цифры с 2005 года по настоящее время со статистикой за последние пару лет.

Однако анализ подтверждает ожидания ученых, что в развивающихся странах вроде Китая больше всего выбросов на душу населения приходится в производственных центрах, а в развитых странах - в мегаполисах с высоким уровнем потребления.

По словам бывшего советника Всемирного банка по устойчивому развитию и изменению климата Дэна Хорнвега, не все экономики в мире достигли уровня Европы и могут развиваться климатически нейтрально. Чтобы угнаться за развитыми государствами, страны типа Китая и Индии вынуждены производить тонны выбросов.
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