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100 баллов на централизованном тестировании по географии никто не набрал

Максимальный балл на централизованном тестировании по географии никто не набрал.


Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"В этом году 100 баллов на ЦТ по географии никто не набрал. Нет и тех, кто показал нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. К слову, такая же ситуация была в 2019-м и 2020 годах, пишет vitvesti.by.

В этом году сдавать испытание планировали более 1 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных на ЦТ не явились 143 человека.

Как сообщалось, 8 июля завершился основной этап централизованного тестирования. Тот, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, сможет пройти его в резервные дни. Их три - 14, 16 и 18 июля. На испытание зарегистрировались 927 человек.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, с 23 июля.
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