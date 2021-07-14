



Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.





vitvesti.by. "В этом году 100 баллов на ЦТ по географии никто не набрал. Нет и тех, кто показал нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. К слову, такая же ситуация была в 2019-м и 2020 годах, пишет





В этом году сдавать испытание планировали более 1 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных на ЦТ не явились 143 человека.





Как сообщалось, 8 июля завершился основной этап централизованного тестирования. Тот, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, сможет пройти его в резервные дни. Их три - 14, 16 и 18 июля. На испытание зарегистрировались 927 человек.





Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, с 23 июля.



























