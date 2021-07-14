С главы Союза белорусских писателей взяли подписку о невыезде
После обысков офисы общественных организаций и партий опечатывают.
Обыск в офисе ОО “Союз белорусских писателей” закончен. Офис опечатан, изъята техника.
Председатель общественной организации Борис Петрович на свободе, но с него взяли подписку о неразглашении.
Как сообщает Радио Рацыя, сегодня был обыск не только в офисе, но и в квартире Бориса Петровича. С него взята подписка и о невыезде.
Также после обыска опечатали офис Движения ”За Свободу".
16:35 14/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение