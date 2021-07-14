Как сообщает @skgovby, жительница Бреста работала в помещении канализационной насосной станции на территории Брестской областной клинической больницы. Долгое время коллеги не могли с ней связаться. Тогда один из работников пошел за ней сам и нашел ее без сознания.





22-летняя медсестра и 33-летний врач прибыли оказывать медицинскую помощь в этом помещении и тоже потеряли сознание. Сотрудники МЧС достали всех пострадавших из канализационной станции и доставили в медучреждение.





Работница станции умерла, несмотря на оказанную ей реанимационную помощь. Состояние медицинских работников стабильно тяжелое, собщили в Министерстве здравоохранения.





Следственно-оперативной группой проводятся все необходимые исследования. Они установили предварительную причину произошедшего — утечка неизвестного отравляющего вещества (газа).