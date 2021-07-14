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В Бресте женщина умерла от отравления неизвестным газом - приехавшие на вызов медики в реанимации

В Бресте 40-летняя женщина отравилась неизвестным газом и умерла после госпитализации. Сейчас в реанимации находятся двое медиков, приехавших на помощь.

В Бресте женщина умерла от отравления неизвестным газом - приехавшие на вызов медики в реанимации
Как сообщает @skgovby, жительница Бреста работала в помещении канализационной насосной станции на территории Брестской областной клинической больницы. Долгое время коллеги не могли с ней связаться. Тогда один из работников пошел за ней сам и нашел ее без сознания.

22-летняя медсестра и 33-летний врач прибыли оказывать медицинскую помощь в этом помещении и тоже потеряли сознание. Сотрудники МЧС достали всех пострадавших из канализационной станции и доставили в медучреждение.

Работница станции умерла, несмотря на оказанную ей реанимационную помощь. Состояние медицинских работников стабильно тяжелое, собщили в Министерстве здравоохранения.

Следственно-оперативной группой проводятся все необходимые исследования. Они установили предварительную причину произошедшего — утечка неизвестного отравляющего вещества (газа).
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