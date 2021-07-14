На этот раз его обвиняют в насилии по отношению к сотруднику СИЗО и угрозах сотруднице и ее семье. Никита признал свою вину, но заявил, что «это было не насилие, а сопротивление», а угрозы он высказывал исключительно «на эмоциях», не планируя претворять их в жизнь.





Никита Золоторев объясняет случившееся в СИЗО тем, что, по его словам, его «провоцируют»: содержат одного в камере, нерегулярно выдают лекарственные препараты, которые он должен принимать ежедневно, применяют меры физического воздействия. «Все это из-за того, что я осуждён по политическим статьям», — сказал Никита судье на первом заседании.





Сегодня в суде Центрального района состоялись прения сторон.





Государственный обвинитель считает, что вина Никиты Золоторева полностью доказана: подросток действовал в целях «воспрепятствования законной деятельности» сотрудников СИЗО и угрожал им «из мести за выполнение служебной деятельности».





По мнению обвинения, это полностью попадает под статью 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких».





По этой статье прокурор запросил для Золоторева 2 года лишения свободы. С учётом приговора, вынесенного ему ранее, срок пребывания в воспитательной колонии составит пять лет.





Потерпевшая отметила: «Так, как ведёт себя Никита Золоторев, вести себя, конечно, нельзя. Родители, вместо того, чтобы воспитывать своего ребенка, оправдывают его противоправные действия. Наказание должно быть адекватно содеянному».





Адвокат Сергей Краснов, который защищает Никиту уже во второй раз, отметил, что период длительного нахождения несовершеннолетнего Золоторева под стражей, его состояние здоровья, несомненно, наложили отпечаток на психо-эмоциональное состояние подростка.





«Это ребенок, который не справился со своими эмоциями», — пояснил адвокат.





Адвокат ходатайствовал о назначению своему подзащитному минимального наказания, предполагаемого по этой статье, а также об уменьшении размера компенсации морального вреда, затребованного потерпевшими.





В последнем слове Никита Золоторев сказал: «Прошу строго меня не наказывать. Хочу извиниться перед потерпевшими: я просто не справился с эмоциями. Прошу суд оставить мне тот срок, который у меня уже есть».





Суд Центрального района постановил признать Никиту Золоторева виновным в совершении преступления по статье 364 УК РБ и назначить ему наказание в виде полутора лет лишения свободы, что в совокупности со сроком, к которому Никита был приговорен по делу о массовых беспорядках и «коктейлях Молотова», составит 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.





Размер компенсации морального вреда в 1000 рублей, которую затребовали оба потерпевшие, суд решил уменьшить до 500 рублей каждому.