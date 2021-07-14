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С 14 по 21 июля синоптики прогнозируют высокий уровень ультрафиолета - как от него уберечься

Уровень солнечного излучения на поверхность земли в Беларуси растет с 5 июля, причина – жара

С 14 по 21 июля синоптики прогнозируют высокий уровень ультрафиолета - как от него уберечься
В Беларуси обычно фиксируют умеренный ультрафиолетовый индекс, то есть уровень солнечного излучения на поверхности земли. Этот индекс измеряют по шкале от 0 до 11, и нежарким летом он колеблется в районе 1 - 2.

Но с 5 по 12 июля 2021 года, по информации Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы БГУ, максимальный ультрафиолетовый индекс был на уровне 6,2 – 6,8, что приближено к высокой степени облученности, которая начинается от показателя 7.

А с 14 по 21 июля, по информации сайта gismeteo.by, ультрафиолетовый индекс в Беларуси планируется в районе 5 – 6. Причем, предварительно, самый высокий уровень со значением 6 ожидается 15 июля.

- Для солнечного, жаркого лета это нормальные показатели, - пояснили «Комсомолке» специалисты Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы БГУ. - Для наших широт опасно, когда это значение 7 и выше, но такой экстрим случается крайне редко. И если случится, то загар под запретом, на улицу только в кепке-шляпе и в солнцезащитных очках. Надо сказать, что в районе озера Нарочь - там, где любят отдыхать жители Беларуси, - ультрафиолетовый индекс всегда чуть выше, чем в столице.

Что же делать, чтобы ультрафиолет не навредил здоровью? Эксперты рекомендуют:

- Не загорайте с 11 до 15 часов, когда поступает до 40% от суточной дозы ультрафиолетового излучения. В это время прячьтесь под зонты и навесы и обязательно применяйте солнцезащитные кремы.

- Не ходите раздетыми! Легкая одежда из натуральных тканей, широкополые шляпы и солнцезащитные очки вам в помощь.

С избыточным влиянием ультрафиолетового излучения Всемирная организация здравоохранения связывает более 25 заболеваний и нарушений состояния здоровья человека. Среди наиболее тяжелых - онкологические заболевания кожи и катаракта.
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