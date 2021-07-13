В центре Варшавы задержали полностью нагого белоруса









Наряд патрулировал территорию в районе Дворца культуры и науки, когда примерно в 08.00 прохожие сообщили о мужчине, находившемся перед зданием в чем мать родила.





И действительно, стражи порядка обнаружили там совершенно голого человека в возрасте примерно 40 лет. Заметив правоохранителей, он начал убегать в сторону универмагов.





Через некоторое время преследуемый остановился и показал полицейским, что разобьет себе лоб, если они продолжат приближаться к нему.





Мужчину попытались успокоить, но он снова начал убегать. И в какой-то момент оказался на проезжей части между двигавшимися машинами.





Патрульные остановили движение и смогли задержать человека. Когда личность была установлена, скорая помощь под охраной доставила его в больницу.