+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусские эксперты не увидели в текстах Моргенштерна пропаганды порнографии и насилия

Республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости рассмотрела материалы выступлений российского исполнителя Моргенштерна и пришла к выводу, что тексты не содержат элементов пропаганды порнографии, насилия и жестокости, говорится в сообщении на сайте Минкульта.



"Министерство культуры информирует, что Республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости были рассмотрены… материалы выступлений исполнителя Моргенштерн. РЭК пришла к заключению (заключение № 929 от 23.06.2021), что представленный материал не содержит элементов пропаганды порнографии, насилия и жестокости", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, отмечают члены комиссии, в представленных видеоматериалах исполнителя Моргенштерн содержатся ругательные, просторечные выражения.

"В связи с изложенным, в адрес Минского облисполкома, в чьем ведении находится выдача удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий на территории Минской области Республики Беларусь, направлены письма с результатами заключения РЭК и информацией, что в случае положительного решения о проведении названного концерта, необходимо ограничительное определение возрастной категории зрителей и обеспечение контроля за допуском на мероприятия указанной категории зрителей", - отметили в министерстве.

Впрочем, музыкальный фестиваль "The Veska", который был запланирован на 10 июля, с участием российского исполнителя Алишера Тагировича Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района, был отменен.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]