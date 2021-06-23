







"Министерство культуры информирует, что Республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости были рассмотрены… материалы выступлений исполнителя Моргенштерн. РЭК пришла к заключению (заключение № 929 от 23.06.2021), что представленный материал не содержит элементов пропаганды порнографии, насилия и жестокости", - говорится в сообщении ведомства.





Вместе с тем, отмечают члены комиссии, в представленных видеоматериалах исполнителя Моргенштерн содержатся ругательные, просторечные выражения.





"В связи с изложенным, в адрес Минского облисполкома, в чьем ведении находится выдача удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий на территории Минской области Республики Беларусь, направлены письма с результатами заключения РЭК и информацией, что в случае положительного решения о проведении названного концерта, необходимо ограничительное определение возрастной категории зрителей и обеспечение контроля за допуском на мероприятия указанной категории зрителей", - отметили в министерстве.





Впрочем, музыкальный фестиваль "The Veska", который был запланирован на 10 июля, с участием российского исполнителя Алишера Тагировича Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района, был отменен.