Экс-супруг Аллы Пугачевой - режиссер Стефанович скончался от обширного поражения легких
Госпитализирован Александр Стефанович был еще в начале июля. Ему было 76 лет
Фото: Global Look Press
Александр Стефанович
Он находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве с обширным поражением легких из-за коронавируса.
Стефанович снял более 50 документальных фильмов и написал более 70 киносценариев, а также снял острую комедию «Пена» о коррупции в кругах советских чиновников с участием Анатолия Папанова, Ролана Быкова и Леонида Куравлева.
БП
08:38 14/07/2021
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