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Александр Стефанович









Он находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве с обширным поражением легких из-за коронавируса.





Стефанович снял более 50 документальных фильмов и написал более 70 киносценариев, а также снял острую комедию «Пена» о коррупции в кругах советских чиновников с участием Анатолия Папанова, Ролана Быкова и Леонида Куравлева.



