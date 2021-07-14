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Экс-супруг Аллы Пугачевой - режиссер Стефанович скончался от обширного поражения легких

Госпитализирован Александр Стефанович был еще в начале июля. Ему было 76 лет

 

Фото: Global Look Press

Александр Стефанович



Он находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве с обширным поражением легких из-за коронавируса.


Стефанович снял более 50 документальных фильмов и написал более 70 киносценариев, а также снял острую комедию «Пена» о коррупции в кругах советских чиновников с участием Анатолия Папанова, Ролана Быкова и Леонида Куравлева.
БП
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